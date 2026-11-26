Військовослужбовця з Тернополя Івана з позивним «Столяр» нагородили нагрудним знаком Міністерства оборони України «За військову доблесть». Про це повідомили у 50 окремій артилерійській бригаді.

Іван служить головним сержантом взводу та командиром бойової машини БМ-21 «Град». До війська його мобілізували у листопаді 2025 року. Нині він виконує бойові завдання на Сумському напрямку.

За час служби тернополянин опанував артилерійські системи та зарекомендував себе як відповідальний командир. За його безпосередньої участі виконали низку вогневих завдань, під час яких уразили укриття та живу силу противника.

Нагородою відзначили мужність, відвагу, самовідданість військового та зразкове виконання ним військового обов’язку.