Хитрі хлопчаки з Тернопільщини організували власний бізнес

Викрадення чужого майна у селі Жизномир на Бучаччині задокументували працівники поліції. З господарств місцевих жителів пропали кролі.

Заяви про крадіжки свійських тварин стали надходити до поліцейських на початку травня. Невідомі зловмисники уночі навідувалися до чужих обійсть, а вранці господарі виявляли пусті клітки. Збитки потерпіли оцінювали від чотирьохсот до тисячі гривень.

Правоохоронці розшукали любителів чужих кролів. Ними виявилися двоє неповнолітніх місцевих жителів. Десятикласники вирішили розводити кролів за чужий рахунок. За будинком одного з товаришів викопали спеціальну яму, куди й приносили крадених тварин для розведення. На момент, коли поліцейські розшукали крадіїв, тварини вже встигли принести чимале потомство. Кролів працівники поліції повернули власникам, а парубкам доведеться відповісти за скоєне.

За фактом злочину передбаченим частиною 2 статті 185 ККУ відкрито кримінальне провадження.