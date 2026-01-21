Майор ЗСУ постраждав після ДТП та нападу молодиків на квадроциклах у Кременці

У Кременці група молодиків побила військовослужбовця після ДТП: поліція відкрила кримінальне провадження

У місті Кременець Тернопільської області військовослужбовець ЗСУ Микола Духанов став жертвою побиття групою молодиків після дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомили правоохоронці та родина постраждалого.

Інцидент стався ввечері 11 січня 2026 року. За словами дружини потерпілого, Тетяни Штан, під час ДТП на центральній вулиці Кременця квадроцикл без номерних знаків збив авто, яким кермував Микола Духанов. Коли військовий вийшов, аби оглянути пошкодження, на нього напали кілька п’яних молодиків на квадроциклах, завдаючи численні удари по всьому тілу. Внаслідок нападу майор отримав перелом носа та гематоми.

За словами постраждалого, на місце прибули знайомі нападників, які пропонували гроші, аби «зам’яти» справу. Також військовий розповів, що на місці з’явився заступник керівника Кременецького ТЦК та СП, який намагався перевіряти його документи та погрожував доповісти у військову службу.

Поліція Тернопільщини розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження) та встановлює обставини інциденту. Правоохоронці вже ідентифікували нападників, а також проводять перевірку дій представника ТЦК.

Коментар Тернопільського обласного ТЦК та СП:

«До уваги представників медіа та громадськості!

У зв’язку з поширенням у соціальних мережах та інтернет-виданнях відеоматеріалів, на яких зафіксовано як цивільні особи наносили удари військовослужбовцю, що мало місце на Тернопільщині у м. Кременець, повідомляємо наступне.

З даним фактом правоохоронцями порушено кримінальне провадження за ст. 125 КК України, проводиться розслідування.

Щодо окремих коментарів про присутність на місці події особи, яка відрекомендувала себе як «підполковник ТЦК», інформуємо, що керівництво обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з’ясовує, чи дійсно на відео військовослужбовець ТЦК. Ми вживаємо заходи щодо ідентифікації вказаного громадянина».

Микола Духанов вирішив оприлюднити відео побиття, аби справа не була зам’ята, а винні отримали належну правову оцінку.