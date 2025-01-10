Українська художниця Олеся Гудима, родом із Тернополя, вже багато років популяризує українську культуру на міжнародній арені. Її роботи, зокрема серія картин «Українська Мадонна», стали символом національної ідентичності та джерелом натхнення для багатьох людей у всьому світі.

Серію картин «Українська Мадонна» Олеся Гудима почала створювати у 2016 році. За цей час художниця написала вже 40 картин, які вражають гармонійним поєднанням традиційних елементів українського одягу, сучасного художнього бачення та емоційної глибини. Кожна робота зі серії передає ніжність, стійкість і духовність української жінки, символізуючи незламність українського народу.



Однією з найяскравіших подій, яка підтверджує міжнародне визнання творчості Олесі Гудими, стала публікація її картини на сторінці Марії Шрайвер — племінниці Джона Кеннеді та колишньої дружини актора Арнольда Шварценеггера. У своєму дописі Шрайвер підкреслила силу й ніжність української жінки, зображеної на полотні, а також висловила підтримку Україні. Такий жест з боку відомої американської журналістки та громадської діячки не лише підкреслює талант художниці, але й підвищує обізнаність про українську культуру у світі.





Картини Олесі Гудими неодноразово з’являлися у міжнародних інституціях. Наприклад, одна з робіт прикрашала офіс Організації Об’єднаних Націй, нагадуючи про багатогранність і глибину української культури. Її творчість захоплює людей різних національностей, промовляючи універсальною мовою мистецтва про цінності миру, людяності та національної самобутності.

Особливе місце в міжнародному визнанні займає участь її картин у культурних проектах, спрямованих на підтримку України. Картина Олесі Гудими прикрасила афішу концерту жіночого вокального ансамблю «Кітка», який виступив у Сан-Франциско із програмою WinterSongs. Захід був присвячений збору коштів і приверненню уваги до організацій, що допомагають постраждалим від війни в Україні.





Ще один концерт на підтримку України відбувся у Денвері, штат Колорадо, за участю ансамблю Planina Raises. Картина Олесі Гудими «Вільна» стала центральним образом афіші цього заходу, символізуючи дух свободи, силу й незламність українців.

Крім того, картина художниці «Українське Різдво» була використана на афіші концертів Української капели «Коляда» в Берліні. Її робота гармонійно доповнила різдвяний дух виступів капели, передаючи красу і глибину українських традицій. Ця подія стала ще одним прикладом того, як мистецтво Олесі Гудими служить містком між культурою України та світом, привертаючи увагу до нашої країни через її унікальні звичаї й мистецтво.





Творчість Олесі Гудими доводить, що мистецтво може бути потужним інструментом культурної дипломатії. Її картини — це мовчазні посли України, які доносять унікальну красу та багатогранність нашої культури до найвіддаленіших куточків світу. Завдяки таким митцям, як Олеся Гудима, міжнародна спільнота відкриває для себе Україну — країну талановитих, сильних і натхненних людей.