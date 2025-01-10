Що пропонує ринок праці Тернопільщини: актуальні вакансії

На початок січня 2025 року більшість вакансій – у переробній промисловості, торгівлі, охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги. З них майже третина із заробітною платою вищою від середньої по області.

Найвищу зарплату – у 40-50 тис. грн пропонують водіям автотранспортних засобів; 30-36 тис. грн – слюсарю-електрику з ремонту електроустаткування, головному бухгалтеру, начальнику виробництва, слюсарям з ремонту колісних транспортних засобів, економісту, представнику торговельному. По 25-29 тис. грн роботодавці платитимуть службовцю на складі, начальнику відділу, менеджеру (управителю) з постачання, слюсарю з механоскладальних робіт, дояру, фарбувальнику приладів і деталей, комплектувальнику меблів, водіям навантажувача, підсобним робітникам, дизайнеру-виконавцю, монтажнику устаткування зв’язку, електрогазозварникам.

У топ-10 вакансій входять : водії (93), продавці (69), лікарі (68 вакансій для терапевтів, стоматологів, педіатрів, анестезіологів, рентгенологів, невропатологів, офтальмологів, психіатрів, хірургів та ін.), медсестри (64), слюсарі (64), кухарі (61), швачки (48), підсобники (33), бухгалтери (35) та вантажники (33).

Звісно, можна самостійно шукати роботу через «Єдиний портал вакансій», який налічує понад 200 тис. вакансій, або звернутись у зручний для вас підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості.

Крім того, Державна служба зайнятості допомагає громадянам опанувати нові професії або підвищити свою кваліфікацію. Для цього запрошуємо скористатись програмами професійного навчання або отримання ваучера на навчання.