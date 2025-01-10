У Тернопільській області зафіксовано перший випадок метапневмовірусу

У Тернопільській області виявлено перший випадок метапневмовірусу. Про це повідомив Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Епідемічна ситуація в регіоні залишається благополучною, і рівень захворюваності на грип та ГРВІ не перевищує епідемічного порогу. За останній тиждень у вірусологічній лабораторії ДУ «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України» було обстежено 50 хворих на респіраторні інфекції методом ПЛР, з яких у 18 осіб (36%) було виявлено позитивний результат. Серед них 9 випадків грипу типу B, 7 — риносинтиціального вірусу, 1 — риновірусу, і 1 — метапневмовірусу.

Згідно з інформацією Оксани Чайчук, генеральної директорки ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» та головної державної санітарної лікарки Тернопільської області, метапневмовірус було виявлено у чоловіка 84 років, жителя Лановецької ТГ Кременецького району. Він був госпіталізований з діагнозом ГРВІ та пневмонія, і діагноз було підтверджено лабораторно. На сьогодні його стан покращився.

У країні спостерігається циркуляція метапневмовірусу серед населення, але на даний момент не зафіксовано жодного летального випадку внаслідок цього вірусу, усі хворі отримали медичну допомогу та одужали.

Метапневмовірус людини був вперше виявлений у 2001 році в Нідерландах і поширений по всіх континентах. Цей вірус має сезонність і циркулює переважно взимку та навесні. Захворювання, як правило, протікає легко, але в осіб похилого віку або з супутніми захворюваннями може мати тяжчий перебіг. Інкубаційний період складає від 3 до 6 днів.

Групами підвищеного ризику є новонароджені, діти до 5 років, люди старше 65 років, а також особи з хронічними захворюваннями легень або імунодефіцитами.

Основні симптоми при зараженні метапневмовірусом включають ринорею (нежить), кашель та лихоманку. Важкі форми захворювання можуть проявлятися у вигляді пневмонії, бронхіоліту та загострення астми. У разі виникнення перших симптомів захворювання слід звертатися до сімейного лікаря.