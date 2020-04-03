3 квітня, 10.00: В Україні 942 інфікованих коронавірусом
В УКРАЇНІ 942 ІНФІКОВАНИХ КОРОНАВІРУСОМ. Плюс 138 за добу.
23 людини померли, 19 одужали.
МОЗ повідомляє, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало.
За добу було зафіксовано 138 нових випадків.
По областям:
м. Київ — 180 випадків (+20 за добу).
Чернівецька область — 171 випадок (+28 за добу).
Тернопільська область — 114 випадків (+8 за добу).
Івано-Франківська область — 81 випадок (+7 за добу).
Київська область — 70 випадків (+6 за добу).
Вінницька область — 61 випадок (+10 за добу).
Черкаська область — 55 випадків (+1 за добу).
Сумська область — 30 випадків (+4 за добу).
Рівненська область — 25 випадків (+6 за добу).
Закарпатська область — 24 випадки (+23 за добу).
Запорізька область — 22 випадки (+3 за добу).
Одеська область — 20 випадків (+6 за добу).
Кіровоградська область — 15 випадків (+8 за добу).
Львівська область — 13 випадків (+2 за добу).
Дніпропетровська область — 12 випадків (+2 за добу).
Волинська область — 10 випадків — нових інфікованих не зареєстровано.
Донецька область — 8 випадків (+1 за добу).
Хмельницька область — 7 випадків (+1 за добу).
Житомирська область — 6 випадків — нових інфікованих не зареєстровано.
Полтавська область — 5 випадків — нових інфікованих не зареєстровано.
Чернігівська область — 5 випадків (+2 за добу).
Херсонська область — 4 випадки — нових інфікованих не зареєстровано.
Луганська область — 3 випадки — нових інфікованих не зареєстровано.
Харківська область — 1 випадок — нових інфікованих не зареєстровано.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
У Миколаївській області досі офіційно 0 інфікованих.
Станом на ранок 3 квітня 2020 року до Центру надійшло 570 повідомлення про підозру на COVID-19.
Всього з початку 2020 року надійшло 4404 повідомлення про підозру на COVID-19.