3 квітня, 10.00: В Україні 942 інфікованих коронавірусом

В УКРАЇНІ 942 ІНФІКОВАНИХ КОРОНАВІРУСОМ. Плюс 138 за добу.

23 людини померли, 19 одужали.



МОЗ повідомляє, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало.



За добу було зафіксовано 138 нових випадків.



По областям:

м. Київ — 180 випадків (+20 за добу).

Чернівецька область — 171 випадок (+28 за добу).

Тернопільська область — 114 випадків (+8 за добу).

Івано-Франківська область — 81 випадок (+7 за добу).

Київська область — 70 випадків (+6 за добу).

Вінницька область — 61 випадок (+10 за добу).

Черкаська область — 55 випадків (+1 за добу).

Сумська область — 30 випадків (+4 за добу).

Рівненська область — 25 випадків (+6 за добу).

Закарпатська область — 24 випадки (+23 за добу).

Запорізька область — 22 випадки (+3 за добу).

Одеська область — 20 випадків (+6 за добу).

Кіровоградська область — 15 випадків (+8 за добу).

Львівська область — 13 випадків (+2 за добу).

Дніпропетровська область — 12 випадків (+2 за добу).

Волинська область — 10 випадків — нових інфікованих не зареєстровано.

Донецька область — 8 випадків (+1 за добу).

Хмельницька область — 7 випадків (+1 за добу).

Житомирська область — 6 випадків — нових інфікованих не зареєстровано.

Полтавська область — 5 випадків — нових інфікованих не зареєстровано.

Чернігівська область — 5 випадків (+2 за добу).

Херсонська область — 4 випадки — нових інфікованих не зареєстровано.

Луганська область — 3 випадки — нових інфікованих не зареєстровано.

Харківська область — 1 випадок — нових інфікованих не зареєстровано.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У Миколаївській області досі офіційно 0 інфікованих.

Станом на ранок 3 квітня 2020 року до Центру надійшло 570 повідомлення про підозру на COVID-19.

Всього з початку 2020 року надійшло 4404 повідомлення про підозру на COVID-19.

Поділіться:









