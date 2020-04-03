3 квітня: У Тернопільській області друга смерть від коронавірусу
Померла жінка 57 років з Козови. Повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.
🔹В Козівську центральну районну лікарню пацієнтка поступила 30 березня. Далі в неї підтвердили COVID-19.
🔹Перебувала жінка в реанімаційному відділенні Козівської лікарні у важкому стані. За словами директора лікарні Богдана Маркевича, в пацієнтки була пневмонія, її підключили до апарату штучної вентиляції легень.Ні з ким із-за кордону жінка не контактувала.
🔹Померла пацієнтка о 20 годині 2 квітня. Висловлюємо щирі співчуття родині.
ℹ️Загалом від початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померло 2 людей, це 68-річний житель Монастириського району та 57-річна жителька Козови.
🔹В Козівському районі станом на 3 квітня підтверджено 8 випадків COVID-19, 1 – летальний. 2 пацієнтів проходять лікування в Козівській лікарні, ще 5 в лікарнях Тернополя.