Коронавірус і Чортків: сім проб на дослідженні та відновлення роботи СЕ «Борднетце» (+відео)

У черговому відеозверненні 2 квітня Чортківський міський голова Володимир Шматько розповів про ситуацію з коронавірусною інфекцією в межах міста та району.

Зокрема, у відео йдеться про:

результати аналізів людей, у котрих була підозра на коронавірус;

виявлення чотирьох нових підозр на COVID-19;

посилення карантинних заходів на території Чортківської громади;

відновлення роботи «СЕ Борднетце-Україна» у Чорткові;

щомісячну доплату працівникам інфекційного відділення у розмірі чотирьох тисяч гривень за кошти бюджету громади;

оптимізацію заробітних плат працівників дошкільних навчальних закладів, міської музичної школи, музею та інше.

Детальніше – у відео.