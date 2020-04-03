Коронавірус і Чортків: сім проб на дослідженні та відновлення роботи СЕ «Борднетце» (+відео)
У черговому відеозверненні 2 квітня Чортківський міський голова Володимир Шматько розповів про ситуацію з коронавірусною інфекцією в межах міста та району.
Зокрема, у відео йдеться про:
- результати аналізів людей, у котрих була підозра на коронавірус;
- виявлення чотирьох нових підозр на COVID-19;
- посилення карантинних заходів на території Чортківської громади;
- відновлення роботи «СЕ Борднетце-Україна» у Чорткові;
- щомісячну доплату працівникам інфекційного відділення у розмірі чотирьох тисяч гривень за кошти бюджету громади;
- оптимізацію заробітних плат працівників дошкільних навчальних закладів, міської музичної школи, музею та інше.
Детальніше – у відео.