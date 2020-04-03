11:43 | 3.04.2020
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Коронавірус і Чортків: сім проб на дослідженні та відновлення роботи СЕ «Борднетце» (+відео)

Irena 0 Views Прокоментуй!

У черговому відеозверненні 2 квітня Чортківський міський голова Володимир Шматько розповів про ситуацію з коронавірусною інфекцією в межах міста та району.

Зокрема, у відео йдеться про: 

  • результати аналізів людей, у котрих була підозра на коронавірус;
  • виявлення чотирьох нових підозр на COVID-19;
  • посилення карантинних заходів на території Чортківської громади;
  • відновлення роботи «СЕ Борднетце-Україна» у Чорткові;
  • щомісячну доплату працівникам інфекційного відділення у розмірі чотирьох тисяч гривень за кошти бюджету громади;
  • оптимізацію заробітних плат працівників дошкільних навчальних закладів, міської музичної школи, музею та інше.

Детальніше – у відео.

 

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