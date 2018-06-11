Батьки дітей школи мистецтв знову протестують

На сесію Тернопільської облради прийшли батьки учнів обласної експериментальної школи мистецтв імені Герети аби висловити власну думку стосовно рішення обласних обранців. Згідного цього рішення приміщення обласної експериментальної школи мистецтв перейшло у власність міста. А вже депутати міської ради проголосували за об’єднання школи мистецтв із 21 школою. Батьківський комітет на сесії облради наголосив, що хочуть аби депутати їх підтримали, адже батьки подали заяви до суду, – пише Овід.

“Зараз у суді перебуває три позовних заяви. Ми їх подали давно. І лише вчора було перше досудове засідання, тому що судді, у зв’язку із резонансною справою, самоусуваються. Ми хочемо скасувати рішення депутатів міської ради, тому що воно було не правомірно прийняте, дуже багато порушень прав дітей. Нас “кидають” у загальноосвітню школу. А мала б бути заклад з мистецьким компонентом ”, – каже голова ініціативної групи батьків школи мистецтв Надія Прийдун.

Окрім того пані Надія заявляє, що приміщення, які пропонують у 21 школі не придатні для навчання дітей.

“Ми оглядали класи, там немає опалення, освітлення, деяких меблів. Приміщення абсолютно не придатні для навчального процесу. Якщо це об’єднання із загальноосвтньою школою робилося для покращення якості освіти, то нам її лише погіршили”, – заявляє Надія Прийдун.

Проте, як зазначив заступник голови обласної ради Любомир Крупа, що на даному етапі обласні депутати не можуть допомогти батькам і школярам.

“Школу потрібно було робити обласну з філіалом у Струсові. Але батьківський комітет таке рішення не підтримував. Тому прийняли рішення об’єднати школу мистецтв із 21 школою. І величезною заслугою того, що школа пішла у місто є заслуга ініціативної групи батьків і педагогів школи мистецтв. Тому що ми їм пропонували філіал в Струсові і кошти на реконструкцію даного приміщення, покращення технічної бази. Ми могли виділити кошти на зарплату працівникам школи. Тепер школа належить до Тернополя”, – каже Любомир Крупа.

Наразі, батьки і вчителі закладу продовжуть боротьбу за школу. Тривають суди.