Тернопільські театрали матимуть “дах” за п’ять мільйонів

Уже в цьому році в Тернопільському обласному драмтеатрі ім. Т.Шевченка замінять дах. 5 млн. грн. на ці роботи виділила обласна рада.

Обласний драмтеатр, що в самому серці Тернополя, давно благав про допомогу. Заклад регулярно збирає повні глядацькі зали, актори вражають гостей своїм талантом, але сама будівля руйнувалася на очах – протікав дах, сідав фундамент, застаріли вікна. Власних коштів для ремонту будівлі заклад не мав, тож звернувся до власника – обласної ради.

Сьогодні сесія обласної ради виділили 5 млн. грн. на ремонт даху в театрі.

– Попри те, що ціни з кожним днем ростуть, сподіваюся їх вистачить на заміну даху. Далі буде проведено тендер. Шукатимемо компанію, яка візьметься за такі роботи. Адже це пам’ятка місцевого значення і для робіт потрібна ліцензія, – розповідає керівник театру Борис Репка.

Дах для театру давно був болючим місцем. Через підтікання на третьому поверсі будівлі обвалилася стеля. Такий стан будівлі ніс загрозу для глядачів, тож реагувати потрібно було негайно.

– За кошти, які заробляє театр, плануємо провести внутрішні роботи. Далі виходитиму з ініціативою до депутатського корпусу щодо покращення зовнішнього вигляду будівлі, – каже Борис Репка.

Масштабні зміни у театрі розпочалися ще минулого року – із заміни вікон та дверей. На сьогодні в будівлі замінено 50% вікон глядацького залу. На завершення робіт, за підрахунками керівництва театру, потрібно ще близько 1,5 млн. грн. Крім того, за власні кошти театр замінив вікна у гримерних.