Яблуневе диво на Тернопільщині

Заліщицька земля завжди славилася благодатним кліматом для садівництва. Довоєнна преса перед Другою світовою писала: «Перебування у Заліщиках було справжнім дивом. У цьому великому саду будиночки оточені маревом зелені морелевих дерев, груш, слив, яблунь, морв і горіхів. По стінах в’ється виноград з кистями грон, до вікон заглядає безліч барвистих квітів, тарелі соняхів, качани високої кукурудзи, кущі помідорів».

Сьогодні садівництво на Заліщанщині відроджується дбайливими руками наддністрянських господарів. Понад десять років фермер із Дорогичівки Степан Шевчук, який очолює ФГ «Гай», займається вирощуванням плодових дерев, здебільшого зимових сортів яблунь «Чемпіон», «Айдаред», «Симиренка», «Флорина», «Голден Делішес». Смачні яблука залюбки купують як місцеві жителі, так і приїжджі покупці.

Завдяки саду селяни мають роботу: доглядають дерева, обрізують гілля, формують крони, розпушують міжряддя, обприскують яблуні від шкідників та хвороб, адже потрібен догляд для кожного деревця та саджанця.

Керівник ФГ «Перспектива» в селі Городок Іван Пирожак, починаючи з 2006 року, вирощує яблуневі сади за новими технологіями на промисловій основі. На 18 гектарах у цьому господарстві висаджено понад 16 тисяч дерев сучасних зимових сортів, а також персики зарубіжних селекцій і гібридів.

Яблуневі сади зростають у селі Синьків, у приватному підприємстві «Форватор». Керівник «Веп-Агро-Плюс» у селі Торське Ольга Пельцер також розвиває садівництво в своєму господарстві, вирощуючи молодий яблуневий сад, закладений 4 роки тому. На 20-гектарній площі милують око «Заліщицькі сади» в Угриньківцях. А приватний підприємець Микола Гуйван із села Добрівляни вже понад 10 років успішно займається виноградарством.

Розширюється географія садівництва на Заліщанщині. Звісно, діюча програма фінансової підтримки держави розвитку садівництва тут відіграє важливу роль. Мова йде про використання коштів, передбачених у Державному бюджеті 2018 року для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства. Найближчими роками, зазначають експерти, саме садівництво буде конкурентоспроможним на ринку як приваблива діяльність для відкриття власного сімейного бізнесу.

Оксана ДЯКІВ

На знімку: син фермера Івана Пирожака –

Роман разом із батьками веде агробізнес у селі Городок.

Фото Ярослава БАЧИНСЬКОГО