Батьки учнів єдиної на Тернопільщині школи для слабочуючих звернулись до світової цивілізованої громадськості

Учні та батьки єдиної у Тернопільській області школи для слабочуючих та з проблемами мовлення звернулися до всього цивілізованого світу. Поки увесь світ весь минулий тиждень звертав увагу на проблеми людей з проблемами слуху, у Тернополі депутати обласної ради знищили єдину школу для учнів з вадами слуху та мовлення, назвавши це реорганізацією.

Про це у відеозверненні українською, англійською та мовою жестів розповідають тернополяни. До півтори сотні учнів з особливими потребами хочуть “реорганізувати”-приєднати два – три десятки обдарованих учениць релігійного ліцею “Знамення”. Як це можна поєднати? Фахівці стверджують, що це штучне утворення, яке не може функціонувати.

Тернополяни схильні вважати, що це боротьба за землю закладу та контроль над приміщенням.

Батьки та педагоги напередодні приходили під обласну раду, де розповідали депутатам, що цього робити не можна.

Керівництво облради, здається, спочатку зрозуміло, що заробити бали перед виборами не вдасться за рахунок діток з особливими потребами. Але під час сесійного засідання надали батькам і педагогам лише три хвилини для пояснення своєї позиції та відмовились переголосувати-скасувати своє дикунське рішення. Школі дали 10 днів поки вступить в дію це варварство. У зв’язку із такою ситуацією Рада школи діток з особливими потребами прийняла рішення і подала звернення до Омбудсмана України з прав людини, до Уповноваженого Президента України з прав дітей, а також звернулися до усіх посольств цивілізованих країн Європи та США.

”Ми просимо усіх людей доброї волі поширити дане відео у Фейсбуці та інших соцмережах та месенджерах і донести інформацію до якомога більшого кола ваших друзів, знайомих, колег про беззаконня, яке твориться в Тернополі”,- закликають організатори звернення.

Батьки та педагоги школи будуть звертатися до міжнародних організацій, які займаються проблемами неповносправних людей та дітей.

НЕ ДАЙТЕ ШКОЛІ ПОМЕРТИ!

Батьки учнів також вирішили подати заяви в Національну поліцію, ДБР, прокуратуру щодо незаконних дій-маніпуляцій працівників апарату обласної ради, які готували протизаконне рішення щодо знищення школи для слабочуючих та з проблемами мовлення учнів.

І на останок – вчора, 1 жовтня, цій школі виповнилося 29 років. Гарно привітала Тернопільська обласна рада педагогічний колектив, учнів та батьків…