В Україні оновили поділ на карантинні зони: де опинилися райони та міста Тернопільщини

1 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.



З 00 годин 00 хвилин 05 жовтня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.



До червоної зони буде віднесено:

– місто Тернопіль Тернопільської області;

– місто Канів Черкаської області.



До помаранчевої зони:

– міста Бережани, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;



У жовтій зоні Тернопільщини немає.

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