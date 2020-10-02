08:00 | 2.10.2020
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Новини Тернополя 

В Україні оновили поділ на карантинні зони: де опинилися райони та міста Тернопільщини

Irena 0 Views Прокоментуй!

1 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

З 00 годин 00 хвилин 05 жовтня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.

До червоної зони буде віднесено:
місто Тернопіль Тернопільської області;
– місто Канів Черкаської області.

До помаранчевої зони:
міста Бережани, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;

У жовтій зоні Тернопільщини немає. 

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