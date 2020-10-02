В Україні оновили поділ на карантинні зони: де опинилися райони та міста Тернопільщини
1 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
З 00 годин 00 хвилин 05 жовтня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.
До червоної зони буде віднесено:
– місто Тернопіль Тернопільської області;
– місто Канів Черкаської області.
До помаранчевої зони:
– міста Бережани, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;
У жовтій зоні Тернопільщини немає.