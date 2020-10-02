2 жовтня: видужали 378 осіб, підтверджено 230 випадків COVID-19, одна людина померла

Станом на 02 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 13992 випадках діагноз лабораторно підтверджений (12935 випадків – дорослі, 1057 випадків – діти), з них 171 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 8593 особи.