2 жовтня: видужали 378 осіб, підтверджено 230 випадків COVID-19, одна людина померла
Станом на 02 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 13992 випадках діагноз лабораторно підтверджений (12935 випадків – дорослі, 1057 випадків – діти), з них 171 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 8593 особи.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 4026 (2004 одужало, 34 летальних, 1988 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 708 (544 одужало, 8 летальних, 156 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 527 (254 одужало, 5 летальних , 268 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 692 (389 одужало, 15 летальних, 288 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 633 (515 одужало, 9 летальних , 109 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 604 (368 одужало, 14 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 222 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 736 (410 одужало, 8 летальних, 318 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 360 (242 одужало, 1 летальний, 117 продовжують хворіти);
– Козівський район – 398 (227 одужало, 2 летальних, 169 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 903 (619 одужало, 16 летальних, 268 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 380 (269 одужало, 2 летальних, 109 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 553 (473 одужало, 10 летальних, 70 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 328 (218 одужало, 3 летальних, 107 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 126 (68 одужало, 3 летальних, 55 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 490 (306 одужало, 7 летальних, 177 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 1140 (660 одужало, 10 летальних, 470 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 939 (714 одужало, 9 летальних , 216 продовжують хворіти);
– Шумський район – 449 (313 одужало, 14 летальних, 122 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 378 осіб;
проведено 949 досліджень методом ПЛР;
підтверджено 230 випадків зараження вірусом COVID-19.
зареєстровано 1 летальний випадок – чоловік 49 р. Монастириський район с. Залісся.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (59 осіб)
Бережанський район (16 осіб):
• м. Бережани – 10
• с. Баранівка – 2
• с. Поручин – 2
• с. Рекшин – 1
• с. Шибалин – 1
Борщівський район (34 особи):
• м. Борщів – 13
• с. Олексинці – 1
• с. Шершенівка – 1
• с. Ланівці – 1
• с. Сков’ятин – 1
• с. Іване-Пусте – 2
• с. Стрілківці – 1
• с. Королівка – 3
• с. Слобідка-Мушкатівська – 1
• с. Білівці – 1
• с. Глибочок – 1
• с. Озеряни – 1
• с. Вовківці – 1
• смт Мельниця-Подільська – 2
• с. Шупарка – 1
• с. Іванків – 1
• с. Пищатинці – 1
• с. Урожайне – 1
Бучацький район (11 осіб):
• м. Бучач – 5
• с. Жизномир – 1
• с. Зелена – 2
• с. Соколів – 1
• с. Возилів – 1
• с. Трибухівці – 1
Гусятинський район (4 особи):
• м. Копичинці – 3
• с. Самолусківці – 1
Заліщицький район (5 осіб):
• м. Заліщики – 1
• с. Синьків – 1
• с. Хмелева – 1
• с. Колодрібка – 1
• с. Новосілка – 1
Збаразький район (22 особи):
• м. Збараж – 8
• с. Старий Вишнівець – 1
• с. Вищі Луб’янки – 1
• с. Бодаки – 1
• с. Чернихівці – 4
• с. Кретівці – 1
• с. Доброводи – 2
• с. Стриївка – 1
• с. Синява – 1
• с. Опрілівці – 1
• с. Базаринці – 1
Зборівський район (0 осіб)
Козівський район (4 особи):
• смт Козова – 3
• с. Конюхи – 1
Кременецький район (18 осіб):
• м. Кременець – 13
• с. Іква – 1
• с. Сапанів – 1
• с. Крижі – 1
• с. Бонівка – 1
• с. Кушлин – 1
️Лановецький район (0 осіб)
️Монастириський район (1 особа):
• с. Залісся – 1
Підволочиський район (11 осіб):
• смт Підволочиськ – 5
• м. Скалат – 1
• с. Мислова – 1
• с. Гнилички – 1
• с. Козярі – 2
• с. Хмелиська – 1
Підгаєцький район (6 осіб):
• м. Підгайці – 2
• с. Угринів – 3
• с. Новосілка – 1
Теребовлянський район (6 осіб):
• с. Воля – 2
• с. Дворіччя – 2
• с. Конопківка – 1
• с. Острівець – 1
Тернопільський район (13 осіб):
• с. Велика Лука – 2
• смт Велика Березовиця – 2
• с. Великі Гаї – 3
• с. Мишковичі – 1
• с. Біла – 2
• с. Романівка – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Серединки – 1
️Чортківський район (7 осіб):
• м. Чортків – 5
• с. Ридодуби – 1
• с. Улашківці – 1
Шумський район (13 осіб):
• м. Шумськ – 3
• с. Бриків – 4
• с. Онишківці – 1
• с. Шумбар – 1
• с. Биківці – 1
• с. Мізюринці – 1
• с. Соснівка – 1
• с. Угорськ – 1