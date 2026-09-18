У школах Тернопільщини перевіряють воду, їжу та харчоблоки: виявили порушення

У школах Тернопільщини посилили контроль за організацією гарячого харчування дітей. Фахівці Держпродспоживслужби перевіряють, чи відповідає харчування учнів встановленим вимогам та чи створені належні умови для приготування і видачі їжі.

Упродовж 8–16 вересня фахівці провели 25 позапланових заходів державного нагляду у сфері санітарного законодавства та 27 позапланових перевірок щодо безпечності харчових продуктів.

За результатами перевірок у частині закладів освіти надали приписи щодо усунення виявлених недоліків. Їх виконання перебуває на контролі.

Під час перевірок фахівці звертали увагу на відповідність фактичного меню затвердженому та сезонному, своєчасність постачання продуктів та організацію роботи харчоблоків.

Також перевіряли умови зберігання спецодягу, маркування обладнання та кухонного інвентарю, наявність необхідних засобів для дотримання гігієни, зберігання мийних і дезінфекційних засобів, поводження з харчовими відходами та заходи із запобігання появі шкідників.

Окремо проводили лабораторні дослідження. Під час перевірок відібрали 5 проб питної води, 50 змивів з обладнання, посуду та інвентарю, 4 проби для дослідження термічної обробки їжі та 4 готові обіди для визначення калорійності.

За результатами лабораторних досліджень в одному із закладів освіти виявили окремі невідповідності показників питної води та результати частини змивів, які потребують реагування. У закладі мають оперативно усунути виявлені недоліки.

Фахівці також перевіряють, чи проходять працівники харчоблоків необхідне навчання з питань гігієни та безпечного поводження з продуктами, чи належно ведеться документація та чи впроваджені постійні процедури, засновані на принципах системи НАССР.

Крім перевірок, спеціалісти Держпродспоживслужби беруть участь у комісійних обстеженнях закладів освіти та проводять робочі зустрічі з представниками громад, керівниками шкіл, кухарями й медичними працівниками.

Під час зустрічей обговорюють організацію гарячого харчування учнів 1–11 класів, дотримання санітарних вимог та безпечність продуктів.

Контроль за організацією харчування дітей у школах Тернопільщини триває.