Біля однієї зі шкіл Тернополя відкрили сучасну лаунж-зону

У Тернополі триває реалізація проєктів-переможців “Шкільного громадського бюджету 2021”.

Серед втілених – облаштування на території Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 сучасної лаунж-зони.

“Нова мобільна навчально-відпочинкова локація “Подвір’я щастя” вміщує лавочки, столи, великі парасолі та озеленення. Учні та педагоги можуть також використовувати лаунж-зону для проведення уроків, чи наукових пікніків”, – зазначили у міській раді.

Додамо, що в рамках “Шкільного громадського бюджету” у Тернополі уже реалізовано шість проєктів-переможців у ТЗОШ №24, ТНВК ШПЛ №2, ТЗОШ №19, ТСШ №3 з поглибленим вивченням іноземних мов та ТЗОШ №4.

Загалом до кінця року у тернопільських школах з ініціативи учнів реалізують 33 проєкти.