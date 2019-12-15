«Ми не повинні сваритися, бо робота області – перш за все», – Віктор Овчарук про співпрацю облдержадміністрації та обласної ради

Тернопільська обласна рада та Тернопільська обласна державна адміністрація повинні спільно працювати на благо Тернопільщини, а політичні питання залишити для окремих розмов.

Про це під час звіту у прямому ефірі телеканалу UA: Тернопіль заявив голова Тернопільської облради Віктор Овчарук.

– Ми маємо хороший досвід за останні чотири роки нашої каденції щодо співпраці з облдержадміністрацією, адже завжди досягали консенсусу й працювали у цілковитому порозумінні. Якщо були якісь проблемні питання, наприклад, недофінансування, то, звісно, ОДА, будучи представником президента України, Кабінету Міністрів, мали оперативно на це реагувати. Лише так вдасться спільно ліквідувати наявні проблеми. Я переконаний що у такому руслі співпраця продовжуватиметься і надалі. Наприклад, ми обговоримо питання бюджету та донесемо його до очільника ТОДА, аби системно вирішити. Я вважаю, що сьогодні ми не повинні сваритися, а працювати для соціально-економічного, культурного розвитку Тернопільщини. Всі політичні питання – це окремі розмови, а робота області – перш за все, – наголосив Віктор Овчарук.