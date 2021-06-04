17:31 | 4.06.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині під час різання дерева постраждав чоловік

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

На Чотрківщині на території лісництва під час виконання лісосічних робіт постраждав лісоруб, – повідомляє Управління Держпраці у Тернопільській області.

3 червня 2021 року на території Урочища Шманьківчики Колиндянського лісництва державного підприємства «Чортківське лісове господарство» стався нещасний випадок з 26-річним лісорубом.

За попередньою інформацією, потерпілий працював на посаді лісоруба у фізичної особи-підприємця, який надавав послуги державному підприємству з виконання лісосічних робіт. Здійснюючи розкряжування деревини, лісоруб отримав перелом ноги. З тяжким тілесним ушкодженням його було госпіталізували до медичного закладу.    

Управлінням Держпраці у Тернопільській області вживаються заходи щодо утворення комісії та проведення спеціального розслідування нещасного випадку.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *