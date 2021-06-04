На Тернопільщині під час різання дерева постраждав чоловік

На Чотрківщині на території лісництва під час виконання лісосічних робіт постраждав лісоруб, – повідомляє Управління Держпраці у Тернопільській області.

3 червня 2021 року на території Урочища Шманьківчики Колиндянського лісництва державного підприємства «Чортківське лісове господарство» стався нещасний випадок з 26-річним лісорубом.

За попередньою інформацією, потерпілий працював на посаді лісоруба у фізичної особи-підприємця, який надавав послуги державному підприємству з виконання лісосічних робіт. Здійснюючи розкряжування деревини, лісоруб отримав перелом ноги. З тяжким тілесним ушкодженням його було госпіталізували до медичного закладу.

Управлінням Держпраці у Тернопільській області вживаються заходи щодо утворення комісії та проведення спеціального розслідування нещасного випадку.