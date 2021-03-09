Біля Тернополя реставрують костел, в якому більше 70 років не проводили богослужінь (відео)

У Байківцях Тернопільського району реставрують римо-католицький костел, в якому більше 70 років не проводили богослужінь. Про це розповів настоятель храму Святого Шарбеля Юрій Ткач. Зараз там ремонтують дах.

З костелу Святого Шарбеля в Байківцях зняли купол. Замість нього мають встановити новий, бо цей прогнив. Храм спорудили 1937 року, відтоді не ремонтували. Богослужіння почали проводити торік у вересні.

“Цей храм вдалося повернути наприкінці минулого року в жовтні. 27 вересня відбулося урочисте посвячення. Він був закритий приблизно 70 років тому. Спочатку тут за Радянського Союзу був склад харчових продуктів, а потім цей храм стояв пусткою. А у минулому році держава передала його нам, історичним власникам”, – каже Ткач.

Головний бригадир Даніель Камінський каже, що ремонт даху триватиме 3 дні:

“Ми частково демонтували центральний дах, його обробили, зараз демонтували центральний купол і демонтували дах на сигнатурці центральній”.

Ткач каже, що відновлення даху коштує близько 25 тисяч євро. За його словами, гроші зібрали парафіяни цього храму, підприємці, парафії Швейцарії та архієпископ Львівський Мечислав Мокшицький. Богослужіння під час ремонту даху зупиняти не будуть, каже Юрій Ткач. Ці роботи планують закінчити через півтора місяця.

“Після завершення покрівлі ми замінимо вікна і двері, а також підлогу. Проведемо опалення, а пізніше будемо надавати цьому храму сакральний вигляд”, – каже Ткач.

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