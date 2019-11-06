На Тернопільщині оголосили план “Перехват” – шукають грабіжників на Opel на польській реєстрації

Грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або організованою групою розслідують правоохоронці Тернопільського відділу поліції. У вівторок, 5 листопада, невідомі в під’їзді, погрожуючи розправою, викрали сумку з грошима та документами.

Після цього невідомі сіли у автомобіль та втекли. Потерпілий одразу викликав поліцію. За його словами, нападників було троє. Усі одягнуті в темний спортивний одяг, а обличчя закриті масками. На вигляд грабіжникам 20-25 років.

За попередніми даними, нападники сіли в автомобіль марки Opel на польській реєстрації.

Оперативний план “Перехват” ввели на території Тернопільської області. По тривозі підняли весь особовий склад поліції. Оперативники встановлюють місце перебування підозрюваних у пограбуванні.