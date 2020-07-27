Коли тернопільським поштовикам видадуть зброю

В Укрпошті закупили 400 пістолетів для проекту пересувних відділень. Їх планують видати водіям-супроводжувачам.

«Укрпошта має арсенал зброї для забезпечення захисту матеріальних цінностей (грошових коштів, пенсій). У 2017 році відбулася закупівля для його оновлення. А нині Укрпошта провела закупівлю 400 пістолетів для проекту пересувних відділень у 6 областях, де буде 500 маршрутів. Тендер на закупівлю пістолетів проведено через систему електронних закупівель Prozorro і Укрпошта нині очікує на його поставку. Про це пише «Високий замок» із посиланням на УНН.

Пістолетами будуть користуватися водії-супроводжувачі, які працюватимуть на 500 маршрутах і на яких буде покладений обов’язок із захисту матеріальних і грошових цінностей», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за потреби компанія продовжить закупівлю зброї для забезпечення захисту матеріальних цінностей.

Зазначається, що закупівля не пов’язана із перспективою отриманням права на роботу в якості банківської установи.

«Видати пістолети співробітникам можна буде лише після виконання певних дій. Зокрема, аби працівники отримали дозвіл на зброю, потрібно пройти медичне і психіатричне обстеження, отримати допуск у дільничного, пройти навчання з користування зброєю та скласти іспит», — пише на сайті.

Повідомляється, що за потреби компанія продовжить закупівлю зброї для забезпечення захисту матеріальних цінностей.

Працівники, що забезпечують захист матеріальних цінностей, забезпечені бронежилетами. А нині компанія провела тендер через Prozorro на закупівлю 500 бронежилетів, які також були придбані для проекту пересувних відділень у 6 областях. При подальшому масштабуванню проєкту пересувних відділень, відповідно буде плануватись ще закупівля бронежилетів.