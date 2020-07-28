Тунель кохання: на Тернопільщині знайшли двійника знаменитого туристичного місця

Біля села Констанція Борщівського району знайшли місце, схоже на знаменитий “Тунель кохання” у Клевані Рівненської області.



“Всі знають про доріжку оповиту аркою з зелені на Рівненщині. Місце популярне серед селферів і просто туристів. Якщо пошукати, то подібні зелені тунелі можна знайти в різних місцях, наприклад біля села з тримушкетерівською назвою Констанція, в Борщівському районі”, – пише у “Фейсбуці” тернополянин Ігор Качмарський.





Довідково: Тунель кохання – природний феномен, який утворився від руху потяга в селі Клевань на Рівненщині. Його називають дорогою в казку. Це магічне місце часто відвідують закохані.