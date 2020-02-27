Міністерство охорони здоров’я створило для українців мультфільми про коронавірус

Мультфільми поширили на сайті відомства.

У відео розповідають про те, що таке коронавірус і як від нього захиститися.

Зокрема, українцям радять уникати контакту з людьми, у яких є ознаки підвищеної температури і кашлю, правильно використовувати медичні маски та засоби індивідуального захисту, особливо в медичних установах, мити руки з милом або дезінфікувати їх спиртовмісним антисептиком.