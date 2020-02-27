10:07 | 27.02.2020
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Міністерство охорони здоров’я створило для українців мультфільми про коронавірус

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Міністерство охорони здоров’я 25 лютого оприлюднило два відеоматеріали, у яких розповіли алгоритм дій у разі підозри на інфікування коронавірусом COVID-19.

Мультфільми поширили на сайті відомства.

У відео розповідають про те, що таке коронавірус і як від нього захиститися.

Зокрема, українцям радять уникати контакту з людьми, у яких є ознаки підвищеної температури і кашлю, правильно використовувати медичні маски та засоби індивідуального захисту, особливо в медичних установах, мити руки з милом або дезінфікувати їх спиртовмісним антисептиком.

Також у МОЗ радять уникати контакту з продуктами тваринництва, домашніми або дикими тваринами, щоб запобігти передачі вірусу від них. Після контакту ретельно мити руки, а під час приготування їжі — добре обробляти м’ясні продукти.

Там також радять у випадку підвищеної температури разом з кашлем та ускладненим диханням одразу ж звертатися до лікаря — це можуть бути перші ознаки захворювання, наголошують у відомстві. За останніми даними, кількість інфікованих китайським коронавірусом у світі зросла до 81 002. Більшість випадків інфікування, 78 064, зафіксували на материковому Китаї.

Громадське

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