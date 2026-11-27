Соціальне таксі у Тернополі: кому доступна послуга та як нею скористатися?
У Тернополі працюють чотири служби соціального таксі, які допомагають людям з інвалідністю, ветеранам та пораненим військовослужбовцям долати бар’єри у пересуванні.
Загалом у місті доступні 6 спеціально обладнаних автомобілів, які здійснюють безкоштовні перевезення.
Кому доступна послуга?
Людям з інвалідністю, які мають труднощі з пересуванням
Ветеранам з інвалідністю та пораненим військовослужбовцям
Дітям з інвалідністю
Людям, які потребують допомоги під час транспортування до медичних закладів та установ соціальної сфери
Куди можна дістатися?
Соціальне таксі допомагає доїхати:
до лікарень та медичних закладів;
на реабілітацію;
на процедури гемодіалізу;
до установ соціального захисту;
на інші важливі зустрічі та заходи.
Які служби працюють у Тернополі?
1. «Ветеран таксі»
Перевозить поранених військових та ветеранів містом, областю і сусідніми регіонами.
096 911 33 55
2. Соціальне таксі «Карітас»
Допомагає людям з інвалідністю, зокрема тим, хто регулярно потребує медичних процедур.
(0352) 52 36 84
098 33 214 14
3. Інклюзивно-ресурсний центр №1
Здійснює перевезення дітей з інвалідністю, зокрема для відвідування реабілітаційних занять.
Для регулярних поїздок необхідно подати документи, написати заяву та узгодити маршрут і графік.
(0352) 43 49 42
097 26 86 255
4. Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення
Забезпечує перевезення маломобільних мешканців до медичних та соціальних установ.
067 461 10 75
Як замовити соціальне таксі?
Для планової поїздки необхідно заздалегідь звернутися до відповідної служби, узгодити дату, час, маршрут та потребу в супроводі.
У деяких випадках можна домовитися про перевезення за індивідуальним графіком або скористатися послугою за попереднім погодженням.
Соціальне таксі — це не просто транспорт. Це можливість отримати необхідну допомогу, пройти реабілітацію та залишатися активною частиною громади.
Дізнавайтеся більше про можливості скористатися соціальним таксі: https://surl.li/lrmzga
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