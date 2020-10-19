У Тернополі з електроопор знімають ртутні та натрієві лампи

У Тернополі стартував проєкт Північної екологічної фінансової корпорації (Nordic Environment Finance Corporation – NEFCO) «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Тернополя «Світло без ртуті»». Уже впродовж трьох тижнів у місті ведуться роботи із заміни застарілих ртутних та натрієвих ламп на сучасні енергоефективні світлодіодні світильники вітчизняного виробництва.

Як розповідає директор КП «Тернопільміськсвітло» Олег Лехіцький, є ряд вулиць, де таку заміну уже проведено, зокрема, це: вул. Клима Савури, парк Національного відродження, вул. Галицька, вул. В.Сімовича, вул. Чалдаєва, вул. Кошового Івана Сірка, вул. Гайова, а з 6 жовтня роботи розпочалися на вул. Юності.

Зважаючи на те, що осінньо – зимовий період не завжди має сприятливі погодні умови, цьогоріч буде виконана лише частина робіт із заміни ртутних ламп. Завершити роботи планується на початку 2021 року. В рамках проєкту «Світло без ртуті», також буде влаштовано близько 20 нових електроопор і встановлено додаткових ще 30.

Нагадаємо, в рамках проєкту «Світло без ртуті» заплановано провести модернізацію освітлення на близько 50- ти вулицях Тернополя.