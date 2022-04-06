На Тернопільщині виявили дифтерію

На Тернопільщині фахівці підтвердили випадок дифтерії. Хворий перебуває в інфекційному відділенні Чортківської міської лікарні. Стан хворого стабільний.

Через підтверджений випадок хвороби при Чортківській районній військовій адміністрації засідала місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Комісія запровадила заходи щодо запобігання розповсюдженню дифтерії.



Нагадаємо, дифтерія — це гостре інфекційне захворювання з повітряно-крапельним механізмом передавання, що характеризується місцевим фібринозним запаленням (переважно слизових оболонок ротоглотки) та явищами загальної інтоксикації з переважним ураженням серцево-судинної та нервової систем, нирок.