10:30 | 6.04.2022
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині виявили дифтерію

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На Тернопільщині фахівці підтвердили випадок дифтерії. Хворий перебуває в інфекційному відділенні Чортківської міської лікарні. Стан хворого стабільний.

Через підтверджений випадок хвороби при Чортківській районній військовій адміністрації засідала місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Комісія запровадила заходи щодо запобігання розповсюдженню дифтерії.

Нагадаємо, дифтерія — це гостре інфекційне захворювання з повітряно-крапельним механізмом передавання, що характеризується місцевим фібринозним запаленням (переважно слизових оболонок ротоглотки) та явищами загальної інтоксикації з переважним ураженням серцево-судинної та нервової систем, нирок.

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