На Тернопільщині місцеві бюджети отримали понад 1,4 млрд гривень

Впродовж трьох місяців цього року до місцевих бюджетів Тернопілля платники податків перерахували трохи більше 1,4 млрд грн платежів. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина. «Порівняно з січнем-березнем минулого року сплата зросла на 228,9 млн грн або на 20 відсотків», – деталізував очільник податкового відомства краю.

Серед платежів, яких для ОТГ надійшло найбільше, – податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю, податок на нерухоме майно.

«Так, цьогоріч у першому кварталі з офіційних доходів жителів місцеві бюджети отримали 957 млн грн податку на доходи з фізичних осіб, що на 176 млн грн більше, ніж минулого року. А це – належне фінансування соціальних програм, забезпечення належних виплат тим, хто має в цьому потребу, тощо», – розповів головний податківець Тернопільщини.

Він також інформував, що представники малого бізнесу перерахували 253,6 млн грн єдиного податку. Надходження ж із податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склали 29 млн гривень.

Лише впродовж березня 2022 року платники податків спрямували до місцевих скарбниць 410 млн гривень. Приріст до минулого року склав 23,5 млн грн або 6 відсотків.





