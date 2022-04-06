На Тернопільщині з початку війни до ПЦУ перейшли чотири релігійні громади

Із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Православної церкви України на Тернопільщині перейшли чотири релігійні громади. Про це Суспільному повідомив Архієпископ Тернопільський і Кременецький ПЦУ Нестор.

За його словами, це релігійні громади сіл Хотовиця, Витківці, Бодаки, Ришківці.

“Це було спільне добровільне рішення громад. Хотовиця і Витківці перейшли повністю. Там були громади Московського патріархату, а зараз вони висловили бажання перейти до Православної церкви України. У двох інших селах було почергове служіння двох громад – нашої і Московського патріархату. У результаті ці дві громади об`єдналися і зараз там залишилося по одній громаді Православної церкви України. Таким чином, ми бачимо, що цей процес продовжується. Багато з цих сіл ще раніше хотіли здійснити такий перехід, але в них не було достатньої сили, достатньої кількості людей, аби говорити, що перехід відбувся переважною більшістю громади. А після початку повномасштабного вторгнення люди, які ще сумнівалися, або чекали, що їхні священники зроблять цей крок, побачили, що чекати далі даремно. Хочу зауважити, що всі ці громади прийшли без священників. Вони залишилися у Московському патріархаті”, – розповів Архієпископ Тернопільський і Кременецький ПЦУ Нестор у програмі “Сьогодні. Головне”.

Загалом, за його словами, на Тернопільщині із 2014 року до Православної церкви України із Московського патріархату перейшли 40 громад. Близько 100 ще залишаються у ньому. Це пов`язано із тим, що Почаївська лавра, розташована на території Тернопільської області, продовжує здійснювати ідеологічну та матеріальну підтримку таких громад.

“Для того, щоб громади здійснили перехід до Православної церкви України потрібно провести загальні збори, бо згідно українського законодавства саме вони є найвищим органом керівництва. Якщо вся, чи більша частина громади голосує за цей перехід, то після цього, вони звертаються в єпархіальне управління за певним пакетом документів. Вони потрібні для перереєстрації громади, як юридичної особи. Згодом усе подають в обласну адміністрацію, яка у встановлений законом термін, здійснює перереєстрацію і вносить дані у Державний реєстр”.

Архієпископ Тернопільський і Кременецький ПЦУ Нестор каже, нещодавно у Верховній раді зареєстрували законопроєкт “Про заборону Московського патріархату на території України”.

“Громадам дають уже не місяці, а години для того, щоб вони прийняли рішення про перехід. Інакше все майно має бути вилучене у цих громад, у тому числі лаври та монастирі, які знаходяться на території України, переходять у власність держави. У свій час Чорногорія теж прийняла схожий закон і він увійшов в дію. Невідомо, чи на такі різкі кроки будуть готові йти наші парламентарі, але те, що такий закон подали, свідчить, що українське суспільство чекає чіткої позиції та рішень влади. Адже з одного боку виглядає, що від цього закону можуть постраждати прості парафіяни, а з іншого, то є привід задуматися над самовизначенням, над своїм місцем в Україні. Бо, незважаючи на те, що понад місяць Росія веде відкриту боротьбу проти України, парафіяни Московського патріархату продовжують очікувати на якесь рішення, що зверху все вирішиться само собою. Тому, поки люди самі не будуть впливати на своїх священників, чекати таких кроків даремно. Вони не будуть нічого робити, адже багато із них підтримували відкрито агресію Росії. У тій самій Почаївській лаврі паломники неодноразово чули, мовляв, прийде Путін і всім вам покаже!”

Щодо переходу до Православної церкви України, то раніше такі процеси майже завжди супроводжувалися судовими процесами, – каже архієпископ.

“Їх ініціював Московський патріархат, щоб у такий спосіб просто залякувати людей. Судові тяганини іноді тривали роками. Але остаточні рішення завжди були на користь громад, які прийняли рішення про такий перехід. Ми запрошуємо усіх священників переходити разом зі своїми громадами. Їх ніхто не буде ображати чи у чомусь звинувачувати. Проте, на мою думку, більшість із цих священників на Тернопільщині – вихованці Почаївської духовної семінарії, де ідеологічно вказували і вказують триматися Москви”.

Архієпископ Тернопільський і Кременецький ПЦУ Нестор у програмі “Сьогодні. Головне” розповів, що церква із 2014 року перебудувалася на військовий стан. Вона опікується переселенцями, шукає для них житло, одяг та взуття.

“Ми щоденно молимося за мир в Україні, її територіальну цілісність, українських захисників та мирне населення”.

Авторка Анжела Шова