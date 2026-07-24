За кожного з нас загинув молодий захисник Андрій Бідюк з Тернопільщини

Знову трагічна звістка сколихнула Почаївську громаду, повідомляють у міській раді.

У боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України загинув наш земляк, житель села Ридомиль Бідюк Андрій Михайлович.

Андрій народився 23 липня 2000 року та проживав у селі Ридомиль. Проходив військову службу на посаді солдата, стрільця (помічника кулеметника) 1-го батальйону оперативного призначення військової частини А*****.

21 липня 2026 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Бокове Покровського району Донецької області, Андрій віддав найдорожче — своє життя. До останнього подиху він залишався вірним військовій присязі, мужньо захищаючи Україну, її свободу та мирне майбутнє українського народу.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого Захисника. Жодні слова не здатні вгамувати біль цієї втрати. Разом із вами схиляємо голови у глибокій скорботі та розділяємо ваш біль.

Низький уклін Герою за його жертовність і відвагу. Світла та вічна пам’ять Захиснику України. Герої не вмирають!