Майбутній роман і мода на містику: Махно про резиденцію Бучача

Літературний центр імені Аґнона організовує чергову резиденцію для письменників, есеїстів та перекладачів, котрі уже двічі відбувалися в Бучачі. Упродовж тижня учасникам пропонують жити в місті, де народився і провів свою юність Нобелівський лауреат із літератури Шмуель Йосеф Аґнон. Резиденти знайомляться з місцями, які письменник описував у своїх текстах, а також безпосередньо із самими текстами, спостерігають за сучасною культурою міста, діляться власними міркуваннями в есеях, які потім перекладають івритом та англійською мовою, і публікують окремою збіркою, повідомляє портал ЧИТОМО.

Василь Махно розповів про резиденцію як галицький курорт, моду на єврейську містику та майбутній український роман з епізодами про Бучач та Аґнона через карантинний рік, після перебування на літературній резиденції в Бучачі та презентації збірки «Світло на пагорбі».

«Резиденція у Бучачі уможливлює і письменникам, і читачам подивитися іншими очима на місто: умовно кажучи, на його культурний пейзаж. Для автора – це нагода відчути чи зрозуміти інший простір, а для його аудиторії – відчитати глибший сенс, аніж те, що мешканці кожен день там бачать. Відбувається своєрідний контакт поміж містом та словом, і резиденція сприяє такому зближенню. Можу сказати, що в новому романі, над яким я зараз працюю, епізоди з Бучачем і Аґноном будуть суттєві. Переважно сучасні люди не сприймають Шмуеля Аґнона у його часі, як і Тараса Шевченка, наприклад. Але саме його час є мотивацією до його поведінки. Дії роману будуть розгортатися у чотирьох містах: Бучачі, Єрусалимі, Бад-Гомбурзі та Тернополі, у минулій і теперішній проєкціях. Розділи про Аґнона та три Біблійні глави слугуватимуть своєрідним доповненням, іншими словами – аплікацією», — зазначає Василь Махно, прозаїк, поет, лавреат українсько-єврейської літературної премії «Зустрічі» 2020.