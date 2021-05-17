На Тернопільщині податкова визнала свою не правоту і відмовилася від стягнення незаконного боргу

До Чортківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернувся Віталій, якому податкова служба незаконно нарахувала податковий борг в загальному розмірі понад 74 тис. грн., як власнику нерухомого майна – нежитлової будівлі (стайні).

Як вияснилося, контролюючий орган направляв Податкові повідомлення-рішення за адресою, за якою чоловік не проживає з 2001 року, тобто протягом 20 років. Те, що він проживає за іншою адресою підтверджується відмітками у його паспорті, а тому не знав про існування податкових повідомлень- рішень. Тому чоловік не погодився з таким рішенням податкової служби та вирішив звернутися за допомогою до правників.

Захищати права клієнта у суді місцевий центр уповноважив адвоката Ярослава Дядика.

Адвокат звернувся з адміністративним позовом в інтересах клієнта центру до Тернопільського окружного адміністративного суду щодо скасування податкових повідомлень-рішень, де доводив, щозгідно правового висновку Верховного Суду від 01.10.2019 року у справі №0340/1905/18 року, особи звільняються від сплати податку за нерухоме майно, що використовується у сільськогосподарській діяльності за умови, що дана особа є суб’єктом підприємницької діяльності

Ч. 2ст 122 КАС України передбачено, щодля звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Адвокат обґрунтував позов до суду тим, що відповідно до п.п. ж п. 266.2.2 ст. 266 Податкового кодексу України, не є об’єктом оподаткування будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу «Будівлі сільського господарського призначення, лісівництва та рибного господарства (код 1271) Державного класифікатора будівельта споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду,лізинг, позичку.

Чоловік використовував будівлю для вирощування птиці для власних потреб, що підтверджується довідкою старостинського округу. Дана будівля була передана йому в рахунок майнового паю а Аграрному господарстві.

Відповідно до класу «Будівлі сільського господарського призначення, лісівництва та рибного господарства (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, цей клас включає будівлі використання в сільськогосподарській діяльності, наприклад: корівники, стайні, кінні заводи, собачі розплідники, птахофабрики, зерносховища, склади та надвірні будівлі, підвал та ін.

А також адвокат звернув увагу на те, що відповідно до рішень сільської ради про встановлення податків на 2017 та 2018 рік пенсіонерів було звільнено від сплати податків за об’єкти не житлової нерухомості.

На підставі наданих доводів адвоката, відповідач відкликав оскаржувані податкові повідомлення-рішення, відповідно суд своїм рішенням закрив провадження у справі.

В даному випадку ми бачимо яскравий приклад того, що не завжди вирішити правовий спір це довго і витратно. Нашому клієнту, хоч і довелось звернутись до суду, але податковий орган визнав свою не правоту і сам відмовився від стягнення незаконного боргу. Тому не мовчи про порушення своїх прав! Система безоплатної правової допомоги завжди поруч!

З рішенням суду можна ознайомитися тут.