На Тернопільщині судитимуть банкіра, який допоміг 83 ухилянтам виїхати за кордон
На Тернопільщині судитимуть банкіра, який посприяв 83 ухилянтам перетнути держкордон України, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.
Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя Кременця, обвинуваченого у сприянні в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому повторно, з корисливих мотивів, та у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до підробки інформації, під час дії воєнного стану (ч. ч. 2, 3 ст. 332, ч. 5 ст. 361 КК України).
За даними слідства, працівник одного з банків, маючи доступ до електронних цифрових підписів фізичних осіб-підприємців, які здійснювали міжнародні перевезення, без їх відома вносив дані військовозобов’язаних до інформаційної системи «Шлях» як водіїв транспортних засобів. 3 водії автобусів та вантажівок, які їздили в країни Євросоюзу та повертались в Україну платили обвинуваченому по 2 тис. грн за кожну поїздку.
Використовуючи вищевказану схему з втручанням у систему «Шлях», банкір сприяв у перетині держкордону ухилянтам, які виїжджали з України водіями транспортних засобів, але не повертались назад. Своїх клієнтів він знаходив, даючи оголошення в Інтернеті про можливість влаштувати легальний виїзд за кордон.
«Послугами» чоловіка скористались 83 військовозобов’язаних, які не повернулись в Україну.
Досудове розслідування здійснювалося за оперативного супроводу працівників відділу міграційної поліції слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області