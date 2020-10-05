Потрійна радість тернопільських лялькарів

Нещодавно Національний центр міжнародної спілки діячів театру ляльок «UNIMA-УКРАЇНА» провів Всеукраїнський огляд-конкурс театрів ляльок «Прем’єри сезону 2018-2019». Вперше церемонія нагородження відбулася онлайн. Організатори конкурсу приготували справжнє театральне дійство. Номінації оголошували актори Вінницького театру ляльок, які щоразу з’являлися в інших образах: Мельпомени та Аполлона, кота Базиліо та лисиці Аліси, Вовка та Кози-Дерези тощо.

Тернопільські лялькарі представили виставу «Дванадцять місяців». П’єсу написали Богдан Мельничук та Володимир Лісовий за мотивами казки Богдана Лепкого. Сюжет відомий усім з дитинства: зла мачуха та її заздрісна донька Палана відправляють сирітку Ксеню за фіалками, але де ж їх знайти, якщо навколо панує зима. Добрі місяці допомагають дівчині і нагороджують добрих за добро, карають злих за зло. У виставі режисер-постановник Володимир Лісовий у тандемі з художницею Оксаною Федун вдало поєднали кілька прийомів: живий план, техніку «чорного кабінету» та традиційну ширму з тростинними ляльками. Таке вирішення спектаклю дозволило динамічно змінювати місце дії та точно охарактеризувати її.

Серед більше як тридцяти театрів ляльок України, за результатами конкурсу Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки переміг одразу в трьох номінаціях: почесним дипломом “За багаторічне служіння мистецтву граючої ляльки” нагородили Народного артиста України Володимира Лісового (донедавна головний режисер театру); вистава “Дванадцять місяців” отримала диплом “Найкраща вистава для дітей шкільного віку”; Олег Боков став переможцем у номінації “Найкраща акторська робота з лялькою” за роль Мачухи.

Колектив Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки на чолі з директором-художнім керівником заслуженим діячем мистецтв України Іваном Шелепом щиро дякує за високу оцінку творчої роботи: «Такі вагомі відзнаки з боку міжнародних фахівців надихають нас і надалі перебувати в творчому пошуку для створення сучасного українського мистецтва».