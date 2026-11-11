У Тернополі дев’ятикласники влаштували родинний вечір із сімейними реліквіями та листами-зізнаннями батькам

6 листопада учні 9-А класу Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» імені Івана Франка разом із батьками та педагогами провели родинний вечір «Ангел моєї долі: Вузлики поколінь». Про це йдеться на сторінці навчального закладу.

Зустріч присвятили родинним цінностям, пам’яті поколінь, любові та вдячності найріднішим. Під час вечора учасники ділилися сімейними історіями, показували фотографії та родинні реліквії, які передаються від батьків до дітей.

Особливе враження справили розповіді про сімейні скарби, спогади про дідуся-січового стрільця та історія тата-рятувальника про цінність людського життя.

У програмі були музичні й творчі виступи, зокрема танець «Калинонька» та пісня «Два кольори». Музичний супровід забезпечили вчитель музичного мистецтва Іван Водвуд та випускниця ліцею Віолета Іванців.

Одним із найбільш емоційних моментів стало читання батьками таємних листів-зізнань, які написали їхні діти. Також учасники разом молилися, батьки благословляли дев’ятикласників, а символічні вузлики любові зав’язували на крилах ангелів-охоронців.

Завершили вечір спільним частуванням короваєм на вишитому рушнику — символом родинної єдності та поваги до свого коріння.

До присутніх звернувся директор ліцею Микола Федоруц. Організувала родинний вечір класна керівниця 9-А класу Тетяна Шенюк за підтримки батьків.