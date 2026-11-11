Що буде з житлом для переселенців у Гусятині: Омбудсман надав рекомендації громаді

Моніторингова група представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Тернопільській області відвідала місце тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, облаштоване на базі Гусятинської бальнеологічної лікарні.

Під час моніторингового візиту перевірили умови, у яких живуть переселенці, та дотримання їхніх прав.

Як повідомили у регіональному представництві Омбудсмана, мешканці закладу проживають безоплатно в відремонтованих кімнатах, забезпечених необхідними меблями.

Для них облаштували спільну кухню, санвузли, душові, пральню та приміщення для дозвілля. У закладі є генератор, доступ до Wi-Fi, а при вході встановили пандус.

За результатами спілкування з мешканцями моніторингова група зазначила, що вони позитивно оцінюють умови проживання.

Водночас представники Омбудсмана виявили питання, які потребують уваги у зв’язку з подальшим функціонуванням місця тимчасового проживання. Відповідні рекомендації передали комісії з реорганізації закладу та Гусятинській селищній раді. Їх мають врахувати під час ухвалення подальших рішень.

Також для переселенців провели правопросвітницький захід. Їм роз’яснили, як звертатися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, та надали індивідуальні консультації щодо захисту їхніх прав.