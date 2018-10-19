Сотня дітей з Тернопілля у спеціальних вагонах відвідали матч Ліги Націй

Учасники осіннього чемпіонату Гусятинщини з міні-футболу на кубок «Вірні збірній!» серед дитячих команд 2004 р.н. і молодших (загалом змагалося вісім команд) відвідали матч Ліги Націй між збірними України і Чехії, яка відбулася 16 жовтня у Харкові.

104 особи, 2 спецвагони для Гусятинського району з Тернополя у Харків і назад у потязі під назвою “Вірні збірній!”

– Велике спасибі голові Федерації футболу Тернопільської області Тарасу Юрику і руху “Вірні збірній” (координатор – Дмитро Гончаренко). Це неймовірні відчуття! Всі діти, що брали участь у Осінньому чемпіонаті з міні-футболу, що виявили бажання, мали змогу влитися у синьо-жовте море харківського стадіону “Металіст” “Ти признайся мені, звідки в тебе ці чари?” – слова пісні Володимира Івасюка сотню разів, вже вивчили напам’ять юнаки і дівчата зі Старого Нижбірка, Оришковець, Хоросткова, Вільхівчика, Увисли, Чабарівки, Самолусківців та Перемилова. І збірна не підвела – перемога!, – поділився враженнями від поїздки голова Федерації футболу Гусятинського району Віталій Остафійчук.

Але на цьому сюрпризи і подарунки для юних футболістів Гусятинщини не закінчуються. Кращі гравці кубку «Вірні збірній!» (по квотах зайнятих місць) уже можуть пакувати речі на наступну гру Ліги Націй Словаччина – Україна, яка відбудеться 16 листопада у Трнаві!

Федерація футболу Тернопільської області