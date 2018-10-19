Три золоті і дві срібні медалі здобули для збірної Тернопільської області з гирьового спорту студенти ТНТУ

У спортивному комплексі Національного університету «Львівська політехніка» визначилися лауреати Кубка Асоціації гирьового спорту України. В суперечці більш ніж 130-ти атлетів із сімнадцяти команд збірних областей і клубів одними з найкращих стали богатирі з Тернопільщини, які в комплексному заліку поступилися тільки господарям турніру.

В складі збірної Тернопільської області вдало виступили студенти Тернопільського національного технічного університету. Вони здобули три золоті медалі і одну срібну. Так, виступаючи у своїх вагових категоріях, золото вибороли: Воловик Володимир, студент гр. ЕЕм-51, Гуменний Володимир, студент гр. МНм-52, Гук Назарій, гр. МБ-21. Срібло у Дуля Антона, студента гр. КАм-61.