Пункт Незламності відкрито в Монастириській громаді

У Монастириській громаді функціонує Пункт Незламності, який працює цілодобово для мешканців, що постраждали від масованих ракетних ударів та аварійних відключень електропостачання.

У пункті можна:

Зігрітися та зарядити гаджети

Скористатися запасами води

Отримати доступ до Wi-Fi

Пити гарячі напої

Адреса Пункту Незламності:

м. Монастириська, вул. Шевченка, 70

КНП «Монастириська міська лікарня» Монастириської міської ради (приміщення приймального відділення)

Якщо Пункт буде переповнений, буде відкрито додаткові пункти.

Нехай цей пункт стане на допомогу всім, хто потребує підтримки в цей складний час.