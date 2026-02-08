Пункт Незламності відкрито в Монастириській громаді
У Монастириській громаді функціонує Пункт Незламності, який працює цілодобово для мешканців, що постраждали від масованих ракетних ударів та аварійних відключень електропостачання.
У пункті можна:
-
Зігрітися та зарядити гаджети
-
Скористатися запасами води
-
Отримати доступ до Wi-Fi
-
Пити гарячі напої
Адреса Пункту Незламності:
м. Монастириська, вул. Шевченка, 70
КНП «Монастириська міська лікарня» Монастириської міської ради (приміщення приймального відділення)
Якщо Пункт буде переповнений, буде відкрито додаткові пункти.
Нехай цей пункт стане на допомогу всім, хто потребує підтримки в цей складний час.