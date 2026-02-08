16:21 | 8.02.2026
Пункт Незламності відкрито в Монастириській громаді

У Монастириській громаді функціонує Пункт Незламності, який працює цілодобово для мешканців, що постраждали від масованих ракетних ударів та аварійних відключень електропостачання.

У пункті можна:

  • Зігрітися та зарядити гаджети

  • Скористатися запасами води

  • Отримати доступ до Wi-Fi

  • Пити гарячі напої

Адреса Пункту Незламності:
м. Монастириська, вул. Шевченка, 70
КНП «Монастириська міська лікарня» Монастириської міської ради (приміщення приймального відділення)

Якщо Пункт буде переповнений, буде відкрито додаткові пункти.

Нехай цей пункт стане на допомогу всім, хто потребує підтримки в цей складний час.

