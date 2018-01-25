Нові розв’язки на Тернопільщині – для безпечного руху транспорту (фото)

САД спільно з Тернопільською обласною державною адміністрацією розробили програму покращення безпеку дорожнього руху. Початком реалізації цієї програми є влаштовані транспортні розвʼязки.

Перетин автомобільних доріг державного значення Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль та Т-09-03 Галич – Підгайці – Сатанів вже багато років має у водіїв погану славу. Ледь не щороку на перехресті стаються кілька ДТП.

У Службі автомобільних доріг у Тернопільській області вирішили покласти край трагедіям. Шляховики обладнали на перехресті розв’язку з «острівками безпеки». Проїзд транспорту там тепер регулює система світлофорів.

Ще одним місцем концентрації ДТП вважався перетин міжнародної дороги М-19 і об’їзної Тернополя Р-41. Непродумане Т-подібне перехрестя на північному в’їзді у обласний центр роками завдавало незручностей водіям. Аби рух транспорту був безпечніший, обладнали там транспортну розв’язку по типу «кільце».

Нові транспортні розв’язки отримали хороше освітлення, нанесено відповідну розмітку, встановлені інформаційні табло та знаки, які нагадують водіям про зміну руху.

«Хочу подякувати Степану Барні за те, що він розуміє важливість безпеки дорожнього руху на автошляхах області та допомагає в реалізації цих проектів», – коментує курівник Служби автодоріг області Богдан Юлик.​