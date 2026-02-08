Влада “забила” на громаду: Велика Березовиця вже другий день без тепла, світла та води

Бутлі з водою замість кранів, холодні батареї й темні квартири — так уже другу добу живе Велика Березовиця. Люди кажуть: світла не було добу, потім включили на годину. Та найгірше, що вже два дні немає води, бо ні громада, ні постачальник послуг не подбали про резервне живлення, пише 20 хвилин.

Другу добу поспіль мешканці Великої Березовиці, що в передмісті Тернополя, — без тепла, електрики, та ще й без води. Люди скаржаться, що замерзають у домівках, нема ні як зігратися, ні помитися. Пунктів обігріву у Великоберезовицькій громаді немає.

Не накапало і миски

— Ми другий день поспіль носимо воду у бутлях з джерела, щоб хоч попити, їсти приготувати, та навіть у туалет сходити, — скаржиться читачка Олена, яка звернулася до редакції. — Коли ненадовго вмикали світло, вода навіть цівкою не тече. За два дні ледь накапало у миску.

Місцева фірма «Аквасервіс», яка постачає воду, разом із громадою не закупили жодного генератора, бідкаються люди. Мешканці запевняють, розуміють, що така ситуація сталася внаслідок обстрілів росією. Проте, кажуть, війна триває чотири роки, а місцева влада виявилася повністю неготовою до такого розвитку подій. Такі умови створюють величезні незручності. І ніхто не реагує, за два дні неможливо ні до кого додзвонитися.

Люди обурюються та вимагають від місцевої влади термінових дій для вирішення цієї проблеми.

«20 хвилин» звернулися до голови Великоберезовицької громади Андрія Галайка.

— Немає тиску, і вода не доходила до верхніх поверхів, — каже Андрій Галайко. — У нас немає окремого водозабору. Є сім свердловин, які розташовані в житловому секторі і заповнюють ті водонапірні вежі, від яких подається вода в житлові будинки.

Чому для них не забезпечили резервне живлення?

Де зігрітися і зарядити техніку

Станом на 15.00 8 лютого, на одній локації запустили 24-кіловатний генератор, каже Галайко. За його словами, він працював близько півтора години, завдяки чому вода має з’явитися приблизно до другого-третього поверхів. Воду намагатимуться докачати максимально, однак генератор не може працювати безперервно — його потрібно заправляти та охолоджувати.

Місцеві мешканці о 15.15 підтвердили, що вода поступово починає доходити до нижніх поверхів. Втім, наскаільки часу це і чи буде вище, невідомо.



Громада має також закупити ще один генератор і отримати додатковий. Найближчим часом планують під’єднати ще три свердловини — наразі замовили необхідні кабелі, — запевняє «20 хвилин» голова громади. Має закупити. А чому не закупили раніше? Поки що ци питання без відповіді.

— Централізованого опалення у громаді немає — мешканці користуються індивідуальним, — каже Андрій Галайко. — Тому немає світла — немає тепла. Пункти обігріву плануємо відкрити в школах: там запускають генератори, і мешканці зможуть прийти погрітися та підзарядити телефони.

У селищній раді також готові пускати людей, однак місця там обмаль. Уже сьогодні, 8 лютого, зігрітися і підзарядити техніку можна буде в Великоберезовицькому ліцеї, на що Кемпінгу.