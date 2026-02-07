Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається молодий захисник Андрій Нога з Тернопільщини

Чорна звістка знову сколихнула Микулинецьку громаду і село Ладичин, яке ще не встигло оговтатися від попереднього болю, ще не загоїлися рани від болючої втрати, як війна знову безжально постукала в наші домівки. Ще одна трагічна звістка накрила Ладичин важкою тишею…

Офіційно підтверджено загибель нашого земляка, старшого солдата Андрія Петровича Ноги, 1991 року народження, повідомляють у Микулинецькій громаді.

Андрій служив стрільцем-снайпером у десантно-штурмовому підрозділі Збройних Сил України. Він був мобілізований і став на захист Батьківщини без вагань, з честю виконуючи свій обов’язок перед народом і державою.

З липня 2025 року Андрій вважався зниклим безвісти. Довгі місяці очікування стали випробуванням для рідних, близьких і всіх односельців. Молитви не стихали, надія жевріла до останнього, серця відмовлялися приймати найстрашніше. Та тепер надія змінилася гіркою правдою: Андрій загинув під час виконання бойового завдання, боронячи свободу й незалежність України.

Це втрата, яку неможливо виміряти словами. Ще один син Ладичина не повернеться додому, ще один молодий голос назавжди стих. Він не переступить поріг рідної хати, не пройде знайомими вулицями, не скаже простого «я вдома». Замість цього — вічна тиша і пам’ять, яка болить.

Наш Герой назавжди залишиться з нами — у серцях, у спогадах, у молитвах. Він віддав найцінніше, що мав, — своє життя, аби ми могли жити.

На жаль, таких звісток стає дедалі більше. Війна безжально забирає тих, кого ми чекали, кого шукали, у кого вірили до останнього…

Висловлюю щирі співчуття родині, близьким і всім, хто знав Андрія. У цей страшний час скорботи громада з вами.

Схиляємо голови перед подвигом наших Захисників.

Світла і вічна пам’ять Героям. Слава Україні! Героям слава!