Тернопільський суд покарав російського депутата за змову проти України

Суд залишив у силі вирок депутату держдуми РФ Олексію К. за посягання на територіальну цілісність України. 22 січня 2025 року колегія суддів Тернопільського апеляційного суду відхилила апеляційну скаргу захисника обвинуваченого і залишила без змін вирок Тернопільського міськрайонного суду, винесений 6 вересня 2024 року, повідомляє Пресслужба Тернопільського апеляційного суду.

Депутата визнано винним за ч. 3 ст. 110 КК України (умисні дії щодо зміни меж території України), що призвели до тяжких наслідків. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Як встановлено слідством, 15 лютого 2022 року Олексій К. підтримав постанову держдуми РФ із закликом до президента Росії визнати “ДНР” та “ЛНР” незалежними. Це рішення було частиною злочинного плану агресора та використано як формальний привід для повномасштабного вторгнення.

Обвинувачений ігнорував виклики до суду, тому справа розглядалася in absentia. Його провина підтверджена доказами: протоколами засідань держдуми РФ, відеозаписами голосувань, а також публікаціями в соцмережах, де він відкрито підтримував дії агресора.

Колегія суддів визнала вирок першої інстанції законним і обґрунтованим, зазначивши, що депутат усвідомлював незаконність своїх дій та їхні наслідки. Апеляцію захисника залишено без задоволення, вирок – без змін.

Це рішення підтверджує принцип невідворотності покарання за злочини проти територіальної цілісності України.