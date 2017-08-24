Свидова та Антонів уже не хочуть у Товстенську ОТГ

Свидівська сільська рада скасувала власне рішення від 27 липня 2015 року «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Один мій знайомий сільський голова у приватній розмові якось сказав: «Я не буду ініціювати об’єднання з сусідніми громадами, бо держава не раз вже обіцяла селянам і навіть гарантувала, але не зробила. Обдурять і тепер». І скільки не «нагинали» його місцеві власті – від своєї позиції не відступив. У селі Свидова Чортківського району, навпаки, щиро повірили в ідею децентралізації та обіцянкам високопосадовців: з об’єднанням буде розвиток, перспектива і гроші – все, мовляв, за польським зразком. Лише казали визначитися, до якої громади краще приєднатися, – Нагірянської Чортківського чи Товстенської Заліщицького району.

– Агітація з боку чиновників Чортківської райдержадміністрації та облдержадміністрації не залишала вибору. Об’єднуватися нас просто примушували, – каже свидівський сільський голова Богдан Сорока. – Навесні 2015 року депутати сільради провели подвірне опитування в селах Свидова та Антонів. Більшість дорослого населення висловилась за об’єднання у складі Товстенської ОТГ, виходячи з тих міркувань, що до Товстого значно ближче, ніж до Нагірянки.

Таким чином, 27 липня 2015 року з’явилось рішення сесії Свидівської сільської ради «Про об’єднання територіальних громад», в якому зазначалося, що разом з 23 населеними пунктами Заліщицького району села Свидова та Антонів створюють Товстенську об’єднану територіальну громаду з центром у смт. Товсте. Відтоді минуло два роки. Свидівська сільська рада діє, як і діяла, за власними рішеннями і власним бюджетом. Змінилося лише одне: мешканці підпорядкованих сіл зараз категорично проти об’єднання з Товстенською ОТГ.

– За цих два роки ідею децентралізації чинна влада в Україні і, зокрема, на Тернопільщині дискредитувала, – стверджує Богдан Сорока. – Мало того, що не створена відповідна законодавча база. Мешканці наших сіл бачать сьогодні негативний приклад Колиндянської та Білобожницької ОТГ, які виявилися неспроможними вирішувати питання життєдіяльності приєднаних територій, не кажучи про розвиток. Підтримки від держави не мають, а власні ресурси як були мізерні, такими й залишилися.

Своє бажання призупинити процес входження у Товстенську ОТГ мешканці населених пунктів Свидівської сільської ради оформили документально: ще у вересні 2016 року депутати знову зробили подвірний обхід, 78% дорослого населення висловилися за перебування у складі Свидівської сільської ради. 14 вересня того ж року депутати прийняли рішення «Про призупинення добровільного об’єднання сіл Свидова та Антонів у Товстенську ОТГ з центром у селищі Товсте Заліщицького району». Аргументи: не прийняті поправки до Конституції України в частині адміністративно-територіального устрою, не прийнятий закон про зміну меж районів, не врегульовано діяльність ОТГ, в які входять громади з різних районів. Це рішення було направлене в Центральну виборчу комісію, Тернопільську облдержадміністрацію, Чортківську РДА і Товстенську селищну раду. Відповіді, каже свидівський сільський голова, досі не отримали.

14 березня ц. р. депутати Свидівської сільської ради скасували рішення про об’єднання, прийняте два роки тому, копії знову направили в ЦВК, Верховну Раду України. Реагування – ніякого. 3 липня Свидівська сільрада направила офіційне клопотання в Центральну виборчу комісію з проханням не включати її у виборчий процес по виборах до Товстенської об’єднаної територіальної громади.

Свидівська сільська рада є самодостатньою і спроможна діяти самостійно, впевнені сільський голова, депутати та мешканці села. Орган місцевого самоврядування має непогану фінансову основу завдяки місцевому ПАП «Фортуна», яке має в обробітку 6 тис. га селянських паїв, а лише за оренду 385 га орних земель запасу та землю під господарським двором сплачує в бюджет сільської ради в рік понад 800 тисяч гривень. Окрім того, на умовах співфінансування із сільською радою дбає про соціальну сферу Свидової: це і благоустроєний дитячий садочок, і по-сучасному відремонтовані ФАП та будинок культури, і тренажери для спортзалу за 300 тис. грн, і мультимедійне обладнання для школи. А як ПАП «Фортуна» подбало про благоустрій місцевого кладовища – справжній Пантеон!

Директор «Фортуни» Ігор Фрич, з яким нам вдалося поспілкуватися, вважає, що чинна влада зробила грубі помилки в реформі децентралізації, пустивши на самоплив об’єднання фінансово неспроможних територіальних громад та ще й без відповідної державної підтримки: скільки не множ нулів – буде нуль. А розвиток територій вимагає насамперед коштів. І значних. Реформи без фінансової основи – піар для посадовців і руїна – для людей.

Ганна МАКУХ

Газета “Сільський господар плюс”