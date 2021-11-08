В Україні триває вакцинальна кампанія проти COVID-19, спрямована на подолання епідемії коронавірусу серед населення.

Вакцинація для громадян є безоплатною, адже вакцини оплачені з державного бюджету або ж закуплені за кошти міжнародних донорів.

Оплачується також робота медичних працівників, задіяних у процесі вакцинації. Для цього медичний заклад має мати укладений відповідний договір із Національною службою здоров’я.

У Програмі медичних гарантій-2021 передбачений окремий пакет вакцинації проти COVID-19, а бюджет на вакцинацію становить 1,5 млрд грн.

Як повідомили днями під час пресбрифінгу НСЗУ, всього з початку вакцинальної кампанії від коронавірусу Національна служба здоров’я виплатила понад 397 млн грн за проведення щеплення. Цю суму отримали 1174 медичних заклади, які мають договори з НСЗУ на проведення вакцинації проти COVID-19.

Серед 1174-ох медичних закладів найбільшу виплату отримав Тернопільський центр первинної медико-санітарної допомоги – понад 3 мільйони 100 тисяч гривень.

Зважаючи на те, що медики отримують оплату за фактичну кількість провакцинованих осіб (25 грн — за першу дозу введеної вакцини і 60 грн — за другу), це означає, що Тернопіль – серед лідерів з вакцинації від ковіду в Україні.

Вакцинацію проводять тут як мобільні команди, так і медики, які безпосередньо працюють в пунктах щеплень і центрах вакцинації.

Інформацію про вакцинацію медики вносять до електронної системи охорони здоров’я і тільки на підставі цієї інформації НСЗУ платить закладу. За умови, що медичні записи внесені без помилок.

Дякуємо тернопільським медичним працівникам за нелегку щоденну працю та врятовані життя! Ваша готовність й надалі працювати в боротьбі з COVID-19, незважаючи на втому і додаткове навантаження, свідчить про високу відповідальність перед суспільством та самовідданість обраній справі.

Дякуємо також жителям Тернопільської громади, які усвідомлюють важливість вакцинації, і захищаючи себе, надають місту шанс залишатися у «жовтій» карантинній зоні та протидіяти поширенню коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, зробити щеплення проти COVID-19 у Тернополі можна щоденно у шести стаціонарних центрах масової вакцинації, а також у тимчасових пункатах щеплень, розгорнутих на території залізничного та автомобільного вокзалів Тернополя.