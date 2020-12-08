Тернопільська лікарня активно готується до розгортання корпусу для лікування хворих з COVID-19

Тернопільська університетська лікарня активно готується до розгортання корпусу для лікування хворих із коронавірусною інфекцією. Про це повідомляють у медичному закладі.

Сьогодні у цьому корпусі розширюють кисневу систему. До кожного ліжка проводять окремі точки з киснем, який є надзвичайно необхідних при ковідному захворюванні.

Загалом, у корпусі передбачено 105 кисневих точок. Попередньо, тут буде облаштовано 86 ліжко-місць.

Збільшення кисневих точок – це не лише вимога Міністерства охорони здоров’я України. Це, перш за все, здоров’я пацієнтів, хворих на COVID-19, лікування яких потребує оксигенотерапії (кисневої підтримки дихальної діяльності, – прим.).

На лікарню також закуплять величезну восьмикубову ємкість, яка буде використовуватися для розрідження кисню. Це буде постійна киснева станція, яка розміщуватиметься на території лікарні, і буде заживлювати не тільки корпус для лікування хворих із коронавірусом, а й інші корпуси, які цього потребуватимуть.

Додамо, до цього часу Тернопільська університетська лікарня знаходилася у резерві щодо надання допомоги ковідним хворим.