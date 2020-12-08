Хто компенсує сусідам наслідки ранкової пожежі у багатоповерхівці в Тернополі?

Ми повідомляли, що у Тернополі на бульварі Вишнівецького, 2 виникла пожежа. Горіла квартира на 6 поверсі семи-поверхового будинку.

Як повідомив “Погляду” Володимир Білик, директор ПМП «СОВР», яке обслуговує даний будинок, пожежа виникла у квартирі, де проживає неблагонадійний чоловік. Власник квартири – його мати, яка вже померла, чоловік не зареєстрований за вказаною адресою.

Наразі на місці події працює транспорт та п’ятеро працівників ПМП «СОВР», які допомагають виносити речі, викинуті під час гасіння пожежі пожежниками у місця загального користування. Очищати квартиру від мотлоху та сміття працівники підприємства не мають повноважень. З часом, коли висохнуть стіни на сходових клітках, силами працівників підприємства тут буде проведено ремонт.

Відомо, що постраждали і інші квартири в будинку, але усі моменти щодо компенсації збитків їх власники можуть вирішувати лише із мешканцем, у квартирі якого виникла пожежа.