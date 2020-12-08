Досі “розгрібають” наслідки пожежі у Тернополі (фото, відео)

З 4 годин ранку і до тепер “розгрібають” наслідки пожежі у Тернополі на Бульварі Вишнівецького.

Виникла пожежа о 03:40 в одній із квартир на 6 поверсі 7 поверхового багатоквартирного житлового будинку.

Прибувши на виклик рятувальники за допомогою спеціального обладнання та захисту органів дихання проникли до місця пожежі. Гасіння пожежі ускладнювалось значним пожежним навантаженням, викликаним захаращенням помешкання, де виникла пожежа речами домашнього вжитку та побутовим сміттям.

На гасіння пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу Тернопільського гарнізону Управління ДСНС України у Тернопільській області.

О 4:24 пожежу локалізовано, о 7:31 пожежу ліквідовано, – повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

На дану години, пожежники досі на місці пожежі.

До слова, без сліз на багатоповерхівку дивитися не можна. Чимало квартир затоплено та просякнуті димом.