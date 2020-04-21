Тернопільський університет попрощався із своїм викладачем

Ректорат, колектив кафедри біотехнічних систем, увесь професорсько-викладацький склад Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з глибоким смутком сприйняли звістку про відхід у вічність доктора фізико-математичних наук, професора, професора кафедри Ярослава Петровича Драгана (16.07.1933 – 17.04.2020).

Народився у с. Синява Збаразького району Тернопільської області. Вищу освіту здобув у 1955 р. на фізико-математичному (з 1953 р. — фізичному) факультеті Львівського державного університету ім. Івана Франка.

Трудовий шлях почав учителем фізики в школах Львівської залізниці (станції Корелево на Закарпатті та Стрий). У 1956–1959 рр. — старший лаборант кафедри вищої математики Львівського університету. З 1959 по 2002 рр. працював у Фізико-механічному (до 1964 р. — Інститут машинознавства та автоматики) інституті Академії наук України.

Спочатку обіймав інженерні посади, а з 1969 р. — старший науковий співробітник, з 1992 р. — провідний. З 1993 р. — професор кафедри біотехнічних систем Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя (за сумісництвом).

У 1967 р. захистив кандидатську, у 1989 р. — докторську дисертації. З 1996 р. — професор кафедри біомедичних систем та апаратів Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (тепер кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя). З 2002 р. — професор кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка».

Над створенням енергетичної теорії стохастичних сиґналів Ярослав Петрович почав працювати з середи­ни 70-х рр. Теорія ритміки стала підставою розроблення стохастичних методів аналізу в застосуваннях до вив­чення природних, біотехнічних та соціальних систем, зокрема застосування теорії і статистичних методів аналізу ритміки у проблемах гідроаерокосмосу.

Спільно з колегами та учнями Я. П. Драґан створив відому в Україні, колишньому Союзі та поза його межами наукову школу з імовірнісного аналізу сиґналів і систем. Досліджував синергетику та ритміку явищ і процесів у складних системах різної природи, розробив методи і засоби імовірнісного та статистичного аналізу, побудови стохастичних моделей, мірництва й оцінення характеристик об’єктів.

У 1998 р. працював візит-професором у Центрі стохастичних процесів університету в Чапел Гіл (штат Північна Кароліна, США). Автор 350 наукових праць, серед яких 11 монографій і посібників для вищих закладів освіти, 3 препринти. У співавторстві написав монографію «Системний аналіз теорії сиґналів». Під керівництвом професора захищено 12 кандидатських і 6 докторських дисертацій.

У нашій пам’яті Драган Ярослав Петрович назавжди залишиться людиною високого інтелекту, талановитим педагогом і науковцем, щирим приятелем та колегою.



Висловлюємо щирі співчуття колективу Національного університету «Львівська Політехніка», рідним та близьким покійного з приводу непоправної втрати.



Вічна пам’ять та упокій душі!, – йдеться на сайті ТНТУ.

Фінансово підтримати похорон можна шляхом переведення коштів на картку Приватбанку 4149 6293 8290 3946 Рихаль (племінниця Я. П. Драгана).