Після карантину доведеться наново себе винаходити, — Володимир Гевко

Після карантину доведеться наново себе винаходити.

Згадувати навички і розуміння процесів. Шукати втрачені баланси і відчуття моментів. Вчитись знов бути собою поміж людей, вгадувати потрібні дистанції з кожним і втрачені рівноваги.

Виявляється, це ціла робота – бути собою у світі. Наше тіло і свідомість пам’ятали безліч поточних налаштувань і ми переносили себе автоматично із дня у день. І в новому дні ми були точнісінько такими ж, якими були і вчора, бо просто не встигали себе забути. Скільки там тої ночі.

Карантин розрядив наші батареї до такого рівня, що злетіла вже добряча частина налаштувань. Доведеться наново вводити у себе дату і час. Встановлювати локацію. Підперезуватись часовим поясом. Шукати нові шпалери і заставки. Визначати собі нові курси валют.

Але оцей часовий розрив – це водночас і непоганий шанс згадати себе кимось новим або трохи іншим. Почати з нового місця. Вийти на старт з іншої бігової доріжки. Взяти із собою в нову експедицію лише свіже і необхідне, а решту покинути у джунглях минулого.

Згадати не все.

м. Тернопіль